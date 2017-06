Game nieuws

Nadat FIFA 18 eerder deze week al werd onthuld, kwam de game uiteraard ook langs bij EA's E3-persconferentie. Wij zijn ook al even met de footie aan de slag geweest en onze eerste indruk lees je hier!

The Surge is de nieuwe game van Deck13, bekend van Souls-kloon Lords of the Fallen. Mike zocht uit of The Surge zich wél kan onderscheiden van andere die-hard RPG's.