1, 2, Switch - Video Preview

Hét spel dat een voorproefje geeft van alles waar de nieuwe Joy Cons van Nintendo toe in staat zijn: 1, 2, Switch. Deze launchtitel voor de Nintendo Switch wordt weliswaar niet gratis meegeleverd, maar vervult wel de functie van bijvoorbeeld Wii Sports voor deze generatie. Peter en Tom mochten met verschillende van de inbegrepen mini-games aan de slag, en vertellen over hun beleving in deze nieuwe preview.Meer voorproefjes van de Nintendo Switch zien? Bekijk dan ook onze Splatoon 2 Video Preview of de ARMS Video Preview

Game info:

Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Nintendo