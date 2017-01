ARMS - Nintendo Switch Presentation 2017 Trailer

Nintendo komt met een eigen, op beweging gestuurd vechtspel: ARMS. Deze kleurrijke knokgame verschijnt in de lente voor de Nintendo Switch, en belooft een interessante titel te worden. Spelers slaan, duiken, en springen er op los om hun tegenstander te snel af te zijn, met her en der mogelijkheid tot snuggere tactieken. In deze trailer van de Nintendo Switch Presentation kregen we alvast een voorproefje.Meer weten over hoe dit kindvriendelijke vechtspel speelt? Bekijk dan ook onze ARMS Video Preview

Game info:

Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Nintendo