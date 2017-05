ASUS - Win een pc-upgrade van honderden euro's!

Het is tijd voor de derde editie van GN ASUS Bottlenekt, waar we wederom voor honderden euro's aan pc-upgrades kunt winnen. Ditmaal zijn er twee pakketten samengesteld waaruit je als winnaar kunt kiezen.Pakket 1: ASUS ROG Strix GTX 1060 videokaartPakket 2: ASUS ROG Claymore keyboard, ROG Cladius II muis, enorme muismatJe kunt meedoen door je creativiteit de vrije loop te laten. Kun jij iets tofs maken, laat dat aan ons zien en wie weet wordt jij uitgenodigd voor de ROG dag op 24 juni en win je één van de enorm vette prijzen!Inzendingen kun je sturen naar prijsvraag@gamersnet.nl , of fysiek richting:GNHQSchoudermantel 17E3981 AE BunnikHeel veel succes!

