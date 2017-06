Beyond Good & Evil 2 - E3 2017 Official Announcement Trailer

Dinsdag, 13 juni 2017 - trailer (03:53 minuten) - Gepost door: Valentijn van der Lende

Het hoge woord is eruit! Beyond Good & Evil 2 zal toch het daglicht gaan zien. In een semi-futuristische wereld zagen we een aap een varken dat leek op Pey'j oplichten, waarna hij op de vlucht sloeg. De game speelt zich voor de geboorte van Jade in een universum vol planeten, waarin je door de ruimte kunt reizen. Beyond Good & Evil 2 draait om het koloniseren van planeten en sterren, macht om grondstoffen en de nodige intriges. Bekijk hierboven alvast de eerste beelden die getoond zijn! Tot dusver is er nog niets bekend over een releasedatum van de game.



Game info:

Uitgever: Ubisoft

Ontwikkelaar: Ubisoft