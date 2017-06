Beyond Good & Evil 2 - E3 2017 Trailer Breakdown with Michel Ancel

Maandag, 12 juni 2017 - trailer (00:00 minuten) - Gepost door: Valentijn van der Lende

Tijdens haar persconferentie kwam Ubisoft met een monsteronthulling: Beyond Good & Evil 2 komt eraan! In de video hierboven ondervraagt Ubisoft-blogger Chris Watters ontwikkelaar Michel Ancel over álles wat in de trailer voorbij komt.

Game info:

Uitgever: Ubisoft

Ontwikkelaar: Ubisoft