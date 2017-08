Challenge Accepted - Akeo en Tom knokken door Splatoon 2's Salmon Run!

Inmiddels lovend beoordeeld door onze Tom in zijn Splatoon 2 review , keren we nu ook terug met Challenge Accepted in Nintendo's nieuwe schietspel. Gezamenlijk zullen Akeo en Tom pogen met z'n tweetjes de loeizware Salmon Run modus proberen te doorstaan...Heb je zelf ook een leuke opdracht voor de jongens? Laat van je horen en wie weet, zien we jouw suggestie terug in een nieuwe Challenge Accepted!

