challenge

Het is weer tijd voor Challenge Accepted, zelfs al is de halve redactie op vakantie! Achterblijvers Akeo en Tom besloten het werk er niet bij neer te leggen en streven door met een gamend duel. En dat is niets minder dan een stevig potje Mount Your Friends...Heb je zelf een interessante uitdaging voor de redactie van GamersNET? Stuur je level, opdracht of wat dan ook in en, wie weet, accepteren we dan volgende week jouw...

Game info:

Uitgever: GamersNET

Ontwikkelaar: GamersNET