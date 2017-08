Destiny 2 - Meet Cayde-6

Destiny 2 is in aantocht en dus is het tijd om met een nieuwe trailer alvast wat personages te leren kennen. Cayde-6 kennen we al een beetje, maar zijn rol in Destiny 2 wordt een stuk groter. Maak kennis met Cayde-6 in deze nieuwe Destiny 2 trailer.

Game info:

Uitgever: Activision

Ontwikkelaar: Bungie