Drawn to Death - Release Date Trailer

De releasedatum van Drawn to Death is onthuld en dat wordt gevierd met deze trailer. In deze video geeft David Jaffe, de man achter God of War en Twisted Metal, tevens een inkijkje in het ontwikkelproces bij dit project.Drawn to Death verschijnt op 4 april exclusief voor de PlayStation 4.

Game info:

Uitgever: Sony Interactive Entertainment Europe

Ontwikkelaar: Eat Sleep Play