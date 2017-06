De E3 2017 is ten einde gekomen, maar onze correspondenten in Los Angeles streven nog even door. Niet alleen met (video)previews en andere content, maar uiteraard ook met de dagelijkse vlogs. Vandaag zien we daarin de laatste beetjes beurs Ún uiteraard de jaarlijkse journalistenborrel, die wederom op een prachtplek mocht plaatsvinden...

