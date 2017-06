De E3 2017 is van start! Onze jongens (Peter, Leon en Tom) zijn aanwezig in Los Angeles om verslag te doen van de beurs en daarbij als altijd weer een gezond stukje video aan elkaar te vloggen!Heb je suggesties voor activiteiten die je van onze vlogs wil zien, of ben je op zoek naar antwoorden over je favoriete games? Laat van je horen (bijvoorbeeld middels #GNE3 ) met jouw input! Leon, Peter en Tom gaan met liefde voor jou op pad...

