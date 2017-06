De tweede beursdag van de E3 is van start gegaan en we bekijken de beurs aan de buitenkant met al die vette posters. De eerste burgers zijn gegeten en ook maken we ons druk over het eetgedrag van de Amerikanen. Als laatste hebben we een heel vet Twitch-feest met veel Kappa's en Kappa's.

