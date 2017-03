Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de wondere wereld van eSports? Onze verslaggever Marcel brengt nieuws over StarCraft Remastered , bizarre picks in League of Legends en uitslagen van de Hearthstone wintercompetitie...Als klap op de vuurpijl heeft co-presentator Tom ook heugelijke nieuws over dringende veranderingen omtrent Heroes of the Storm 2.0 ...Veel kijkplezier met deze verse aflevering van het eSports Nieuws! En vergeet niet: vragen, opmerkingen en feedback zijn altijd welkom.

Game info:

Uitgever: GamersNET

Ontwikkelaar: GamersNET