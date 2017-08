Forza Horizon 3 - Hoonigan Car Pack

Lifestyle-merk Hoonigan is nu ook geallieerd aan de Forza-familie, en dat betekent natuurlijk nieuwe wagens in de racer van Playground Games en Turn 10 Studios. Niet alleen in het bejubelde Forza Horizon 3, maar straks ook in het gloednieuwe Forza Motorsport 7. Aan de hand van deze Hoonigan Car Pack trailer zie je alvast welke bolides er straks in je game (kunnen) zitten...

Game info:

Uitgever: Microsoft

Ontwikkelaar: Playground Games