Forza Motorsport 7 is goud gegaan; de zevende serieuze racer van Turn 10 Studios en Microsoft moet 19 september aanstaande dan echt gaan verschijnen, ditmaal op zowel Xbox One (X) als pc. Een demo-versie is onderweg, maar ook een officiële reclamespot werd heugelijk onthuld. Loop jij al warm voor Forza Motorsport 7?

Game info:

Uitgever: Microsoft Studios

Ontwikkelaar: Turn 10 Studios