Forza Motorsport 7 - Video Review

We legden de nieuwigheden al voor in de uitgebreide Forza Motorsport 7 review , maar nu komt Tom, bijgestaan door Amador ook op de proppen met de video review van deze zevende Forza-titel. Waar gaat de serie op vooruit, en waar doet het kleine stapjes terug? Amador en Tom staan voor je in de startblokken...

Game info:

Uitgever: Microsoft Studios

Ontwikkelaar: Turn 10 Studios