GamersNET Gear - Arozzi Arena Gaming Desk

Met een uitgebreide Arozzi Arena review achter de rug, is het nu aan Tom om het 'gaming desk' ook te bespreken in GamersNET Gear. Onze eindbaas Peter schuift aan voor een vlotte bespreking van het bureau, met natuurlijk als hamvraag: wat heb je eraan als gamer?Benieuwd naar meer game-meubels ter review? Check onze GamersNET Gear van de Speedlink Regger game-stoel of geef ons door wat voor producten je graag nog langs ziet komen in onze wekelijkse tech-show!

