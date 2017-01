GamersNET Gear - ASUS ROG Claymore

Na de uitgebreide ASUS ROG Claymore review komt onze Tom nu ook op de proppen met zijn ervaringen met het toetsenbord in GamersNET Gear.Deze week zit eindbaas Peter tegenover de Brabo om hem aan de tand te voelen over wellicht een van de duurste 'gaming keyboards' ooit. Kan ASUS de prijs van 239 euro voor een toetsenbord goedmaken, of blijft het bij een opmerkelijk stukje fan service? Je ziet het in deze gloednieuwe aflevering van GamersNET Gear!

