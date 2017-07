GamersNET Gear - BenQ Zowie Celeritas II

Na toetsenborden slopen , testen we bij GamersNET ook graag randapparatuur op een kalmere manier. Neem bijvoorbeeld de nieuwe Zowie Celeritas II, die binnenkort op de markt verschijnt. Daarvoor rollen we graag uit met een tijdige video-impressie.Wat heb je in hemelsnaam nou aan een optisch toetsenbord? En kan BenQ met de Celeritas II de ferme richtprijs waarmaken? DaniŽl en Tom tonen het je in deze gloednieuwe GamersNET Gear...Meer weten over BenQ's nieuwste toetsenbord? Lees dan ook Toms uitgebreide Zowie Celeritas II Review

