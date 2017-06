GamersNET Gear - Blue Snowball & Blue Yeti

GamersNET gaat, te beginnen met een tweetal studiomicrofoons van Blue. Leon en Tom zijn aan de gang gegaan met respectievelijk de Blue Yeti en de Blue Snowball (ook getest in de Hot Koffie Show ), ŕ 139,99 en 69,99 euro.Wat zijn de verschillen tussen deze twee USB-microfoons en zijn ze geschikt voor (verschillende)onder gamers? Leon en Tom zetten de verschillen uiteen en bespreken de voor- en nadelen van de twee apart ogende opnameapparaten...Meer vragen over de microfoons of het gebruik bij livestreams en opnames? Laat van je horen in de reacties!

Game info:

Uitgever: GamersNET

Ontwikkelaar: GamersNET