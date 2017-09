GamersNET Gear - HP Omen 15 CE054ND

Prince of Persia159 posts

hmm het is inderdaad een beste berg geld voor een laptop. Ok er zit wel goede zooi in, maar dan bouw ik toch liever een goede pc.

Mocht je veel onderweg zijn en willen gamen dan is deze laptop wel ideaal. Die dual downloads (of hoe het ook heet) is trouwens wel een erg toffe functie die hopelijk vaker opgepakt gaat worden.