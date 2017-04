GamersNET Gear - Logitech G203 Prodigy

Hij kwam al langs in een unboxing en give-away , later gevolgd door een geschreven review : de Logitech G203 Prodigy. Het ultieme budgetmuisje van Logitech, dat naar verluidt wl de eisen van gamers weet te beamen.In hoeverre kan Logitech precies dat waarmaken voor de minimale richtprijs van 39,99 euro? Onze techcriticus Tom bespreekt het met eindbaas Peter, die vers terug is van vakantie...

