GamersNET Gear - Razer BlackWidow Chroma V2

We brachten al een tijdige aankondiging en een vlotte unboxing , maar hier is dan ons eindoordeel van de Razer BlackWidow Chroma V2 in GamersNET Gear! Onze Tom heeft het toetsenbord uitgebreid getest en vertelt over zijn ervaringen met baardmans DaniŽl...Wat vernieuwt de 'V2' nu echt, is het daarmee de volprijs van 199,99 euro waard en waarom zijn de Razer Orange switches zo goed te vergelijken met de bejubelde Cherry MX Browns? Samen met Tom en DaniŽl leer je alles over het nieuwe paradepaardje van Razer...Meer weten over dit gloednieuwe toetsenbord? Check onze volledige Razer BlackWidow Chroma V2 review

Game info:

Uitgever: GamersNET

Ontwikkelaar: GamersNET