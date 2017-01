GamersNET Gear - Razer DeathAdder Elite

Na de uitgebreide Razer DeathAdder Elite review , komt Tom nu ook op de proppen met een bijbehorende aflevering van GamersNET Gear over Razers nieuwe parade-muisje.Samen met Lennart bespreekt de tester van dienst niet alleen de voor- en nadelen van de nieuwe DeathAdder, maar ook een ogenschijnlijk andere bedrijfsvoering van Razer. Is de ooit zo pompeuze fabrikant op een bescheidener pad?Op zoek naar de andere muizen die we aanhaalden in deze video? Check de GamersNET Gear-afleveringen van de Razer Naga Hex V2 of de Trust GXT 166 nog eens!

