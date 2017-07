GamersNET Gear - Samsung CHG70

Samsung heeft een nieuwe lijn monitoren voor de gamer! De LC32HG70QQNXZA (afgekort tot CHG70) is een 32" beeldscherm met een WQHD-resolutie, optioneel HDR-contrast en AMD FreeSync, maar ook nog zo veel meer. En dat alles moet dan op de kop voor ongeveer 650 euro...Hoe gamet Samsungs nieuwste monitor? Tom ging ermee aan de slag en vertelt over zijn bevindingen tegenover onze Peter in deze verse aflevering van GamersNET Gear!

