GamersNET Gear - Trust GXT 177

Na de hand aan de Philips BDMW4037UW (en eerder al de Trust GXT 155 ) geslagen te hebben, is het tijd om door te zetten met Hollandse glorie in GamersNET Gear! Deze week testte Peter de Trust GXT 177, die voor een klein bedrag toch een aardig game-muisje neer wil zetten.De simpele insteek van de GXT 177 lijkt in grote lijnen op modellen als de SteelSeries Rival 100 , maar alsmede de Duitse Speedlink Decus Respec . Kleine prijsjes, maar koopjesknallers in hun eigen manieren. Al met al staat het subtiele muisje haaks op de bizarre Mad Catz R.A.T. Pro X , die de jongens gedurende deze aflevering ook aanhaalden.

