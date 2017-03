GamersNET Gear - (Win een) Seagate Game Drive voor PlayStation en Xbox One

Het is weer tijd voor GamersNET Gear waarin het besproken product meteen te winnen valt! Sterker nog, we geven twee verschillende producten tegelijkertijd weg. Gloednieuwe Game Drives (2TB) van Seagate om wel te wezen...Onze Mike en Tom hebben beiden een Seagate Game Drive uitgeprobeerd en bespreken met elkaar hun bevindingen over de interne en externe opslag van Seagate. Hoe snel zijn de schijven en hoe makkelijk zijn ze in gebruik? De twee Brabanders delen hun ervaringen!Als kers op de taart zit zelfs een handige timelapse inbegrepen, waarom we vlotjes laten zien hoe gemakkelijk het is om een PlayStation 4 (Pro) harde schijf te verwisselen. Da's gewun goei'n handel.Laat dan voor je horen met een reactie onder deze video en vertel ons vooral welke van de twee Game Drives je zou willen winnen.Volgende week maken we met een nieuwe GamersNET Gear de winnaars bekend!

