Met de komst van de Xbox One X krijgen zeker honderd verschillende Xbox One-titels een gratis update. Met meer dan eens 4K-resoluties en HDR-beeldbereik. Zo ook het al aardig goed ogende Gears of War 4 . In deze nieuwe trailer laat ontwikkelaar The Coalition zien wt de nieuwe Xbox-console allemaal in petto heeft voor de vierde Gears, en andersom...

Game info:

Uitgever: Microsoft

Ontwikkelaar: The Coalition