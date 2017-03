Hmm vond het evenement in Vue redelijk matig. Erg tof dat ik mocht gaan van Gamersnet en daar ben ik ook blij om, dont get me wrong. Maar man de productie was echt een slap aftreksel. Geluid was om te janken en te gasten die het speelden waren volgens mij zwakbegaafd. Best jammer want had me er op verheugd.