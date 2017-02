GamersNET Vlogs - Peter op wintersport!

Die eerste en unieke ps3 fhat 60GB was echt vet.Ik had hem ook. En @tom. Ja ik gebruikte die SD kaart slot juist MEGA veel. Toen ik nog elk weekend met de motor op pad ging en ik dus mooie gopro shots maakte dan altijd bij thuis komst ff via ps3 mn gopro beelden terug bekijken. Dus ja dat was echt wel ideaal.

Hoef je geen laptop of een cardreader via console eraan te hangen om je beelden die je op SD kaart hebt staan te kijken. Ik vond hem ideaal.

helaas was mij dat ding 2keer stuk gegaan. weet zo niet meer hoe die veel voorkomende fout heete iets met red light. Heb hem toen laten maken bij een firma in uden. Daar kreeg je dan garantie op dat dat niet meer stuk kon gaan. Echter is hij toen in die garantie periode nog eens stuk gegaan. Dus onder garantie bij hun weer laten maken. En toen heb ik die ps3 verkocht. [UITERAARD netjes vermeld aan de koper dat ik hem 2 keer heb laten maken. En hem de bon mee gegeven dat mocht hij stuk gaan hij gebruik van die garantie kon maken] Ps3 deed het dus gewoon [Ik ben geen klootzak die kapot spul verkoopt.]

Heb toen een ps3 nieuwe model gekocht.

@peter, Hoe bevielen je nieuwe skie's ??