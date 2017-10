Peter staat er binnenkort niet meer alleen voor als het gaat om het vervoeren van de GN Tuktuk! Hulp komt uit onverwachte hoek. Daarnaast was deze week de première van Star Wars Identities, de nieuwe expositie in Cinemec in Utrecht. Peter sprak een aantal BN'er en sloot de week af met Fris! Een feest voor kiddo's waar de tuktuk aanwezig was.

Game info:

Uitgever: GamersNET

Ontwikkelaar: GamersNET