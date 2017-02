Goeie Frag - 5 games waar we haat/liefde-verhoudingen mee hebben

Voor mij is het op dit moment Ark: Survival Evolved, en wel om 3 redenen. 1. De server waar je je basis op hebt gebouwd zit in de avonduren en weekend altijd vol. En er is geen queue systeem! Regelmatig moet je 30 minuten buttonbashen om te joinen... 2. De vreselijke server lag kan makkelijk tot je dood leiden, je valt zo van een klif af. 3. Offline raids. Niks is zielsvernietigender dan 's ochtends inloggen en zien dat de basis waar je weken of maanden aan gewerkt hebt in 1 nacht van de kaart geveegd is door onbekende personen terwijl je er niet eens was om je te verdedigen.

Mijn frag: Welke game verdiend volgens jou een reboot/sequel