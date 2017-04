Goeie Frag - De beste snacks tijdens het gamen?

Vaker gevraagd, maar tot nu nog nooit beantwoord: wat is ons ultieme game-voedsel? Welke snacks proppen wij graag in ons mond, terwijl we er lustig op los spelen? In deze gloednieuwe Goeie Frag betogen vier redactieleden van GamersNET waarom hun favoriete voeder de beste snacks voor bij het gamen zijn...Heb je zelf ook goede input over welk soort eten nu perfect is je game-sessie? Laat het ons weten!En uiteraard zoeken we als altijd weer toffe, nieuwe vragen om te behandelen in Goeie Frag. Laat van je horen met jouw creatieve vraagstelling, en misschien antwoorden we volgende week wel jouw inzending...

Game info:

Uitgever: GamersNET

Ontwikkelaar: GamersNET