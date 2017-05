Ik moest ook meteen aan dogmeat denken

En precies t zelfde als Tom, ik heb eigenlijk niets met honden, hou vooral van katten. Heb zelf ook n kat (die van mij krabt niet gelukkig )

In een verwoeste wereld is het altijd fijn om een vriend bij je te hebben, hij geeft je steun en hoop. Denk dat ik mede daardoor zo blij was om hem bij me te hebben.

Alleen helaas kan ik niet zeggen dat k dogmeat de hele reis bij me had Op n gegeven moment maakte ik een sterke robot die veel meer kon dragen en ook nog eens sterk was. Sorry dogmeat