Goeie Frag - Onze meest emotionele game-scène ooit?

In deze Goeie Frag krijgen de redacteuren een brok in hun keel, want ze moeten de vraag beantwoorden wat hun meest emotionele moment in een game was. Een flink aantal aan redacteuren geeft hier antwoord op, dus check de diversiteit aan antwoorden en dus games!

Ga naar pagina: 1

Gepost door Bram_M99 op zondag 11 juni, 2017 om 13:35:30



GN "Ultima"



1772 posts GN "Ultima"1772 posts Ik sluit me bij Daniël zijn 2e keuze aan; het begin van The Last of Us. Ikzelf heb nooit echt emotionele gevoelens bij games maar dit begin vond ik erg heftig en niet verwacht.

Gepost door OnOwned op zondag 11 juni, 2017 om 13:37:45



Crewmember



195 posts Crewmember195 posts Gears of War 3. Het moment dat Dom zich opoffert om de rest te redden. Manmanman. Emmers vol gejankt.

Gepost door sjaak19832015 op zondag 11 juni, 2017 om 13:42:42



Sonic



251 posts Sonic251 posts The walking dead season 1 aan het eind wanneer clementine moet kiezen of ze lee achterlaat of hem neerschiet.

Gepost door Kamelot2 op zondag 11 juni, 2017 om 14:11:58