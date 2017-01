Wederom terug van weggeweest: Goeie Frag! Ook in 2017 zetten we onze vraag-en-antwoord-videoreeks voort, in deze eerste week meteen een vraagstuk over het te komen jaar in games. Op welke titels en gebeurtenissen zitten wij te wachten? Je ziet het in deze eerste Goeie Frag van het jaar...

