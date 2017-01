Goeie Frag - Wat is jouw feel-good game?

Na onze mogelijke verrassingen van 2017 keert een deel van de redactie nu weer terug voor het antwoord op een nieuwe vraag. Via YouTube vroeg 'Sil Vlogt' ons naar de games die nu echt onze 'feel-good' titels zijn.Van welke games krijgen wij weer goede vibes of warme gevoelens? Je ziet het in deze gloednieuwe Goeie Frag!Wij zijn natuurlijk benieuwd naar jouw antwoord op de 'Frag' van de week, maar uiteraard ben je ook welkom om een nieuwe vraag voor volgende aflevering achter te laten!

