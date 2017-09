De redactie van GamersNET bespreekt hun moeilijkste Achievements en Trophies ooit, in al die vele jaren van gamen. Waar zijn ze trots op, en waar hebben ze het hardst voor gezwoegd? Je ziet het deze week in een nieuwe Goeie Frag!Heb je zelf ook een Achievement of Trophy waar je ontzettend trots mee in het rond paradeert? Laat het ons weten! En als altijd zijn we uiteraard ook weer op zoek naar verse vragen om te behandelen in een nieuwe Goeie Frag, dus laat gerust van je horen met jouw kwestie!

