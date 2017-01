Goeie Frag - Welke game gaat enorm verrassen in 2017?

Na de games waar we in 2017 naar uitkijken komen we nu ook met een vervolgaflevering van Goeie Frag. Van welke titels of partijen verwachten we de grootste verrassingen in dit nieuwe jaar? Redacteuren als Lennart, Ricardo, Peter en Tom schuiven aan om even in hun glazen bol te kijken voor deze nieuwe editie van Goeie Frag!Zelf een titel waar je een (positieve of negatieve) verrassing van verwacht? Laat vooral van je horen met een reactie. En, als altijd, zijn we ook weer op zoek naar een nieuwe vraag voor een komende aflevering van Goeie Frag. Jouw input kan onze volgende video sturen, dus sla er je slagje mee!

