GoNNER - Wat is GoNNER?

Tom beschreef de ludieke en pittige indie al eerder in zijn GoNNER review , maar nu is hier ook zijn uitgebreide gameplay-commentaar. Want ja, wat is GoNNER nou precies voor een spel? Onze Brabo legt uit hoe de koddige (en kille) charme van het Zweedse project tot zijn recht komt...Zoals in de video vermeld is de hierboven getoonde gameplay een opname van de NVIDIA SHIELD -versie van GoNNER. Naast deze versie en talloze pc-verschijningen is GoNNER binnenkort op Nintendo Switch speelbaar.

Game info:

Uitgever: Raw Fury

Ontwikkelaar: Art in Heart