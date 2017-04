D.Va komt naar Heroes of the Storm! We wisten al dat de nieuwe update, genaamd Heroes of the Storm 2.0, Genji uit Overwatch zijn opwachting zou maken in de nieuwe versie van de MOBA, maar nu laat Blizzard weten dat ook zijn vrouwelijke collega de game zal betreden. In deze cinematische trailer zien we beide Overwatch-personages aan het werk in de nieuwe Hanamura-arena.

Game info:

Uitgever: Blizzard Entertainment

Ontwikkelaar: Blizzard Entertainment