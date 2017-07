Heroes of the Storm - Garrosh Spotlight

Garrosh Hellscream, Warchief van The Horde na Thrall, betreedt binnenkort de Nexus als nieuwe held van Heroes of the Storm. In bovenstaande trailer zien we dat hij onder de Warrior-klasse wordt geschaard en met welke toch wel sneaky vaardigheden hij het slagveld onveilig zal maken.

Game info:

Uitgever: Blizzard Entertainment

Ontwikkelaar: Blizzard Entertainment