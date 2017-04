Heroes of the Storm - Hanamura Overview

Het Hanamura uit Overwatch betreedt de Nexus en is daarmee nu onderdeel van Heroes of the Storm. Wat doet deze map precies nieuw in Blizzards MOBA? Deze Hanamura Overview gameplay laat het je zien!Hanamura draait vanaf nu in de PTR (public test realm) van Heroes of the Storm. Ook lokale held Genji is van de partij.

