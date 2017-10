Heroes of the Storm - Junkrat Spotlight

We wisten al een tijdje dat Overwatch's gekke explosievenman Junkrat de Nexus van Heroes of the Storm onveilig gaat maken. 17 oktober is het dan ook zover en kunnen we iedereen belagen met vallen, bommen en granaten. Wil je alvast weten welke vaardigheden de blondharige malloot in huis heeft? In deze Spotlight spreidt hij ze ten toon.

