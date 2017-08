Hey! Pikmin - Wie bedenkt de vetste nieuwe Pikmin?

Met de komst van de New Nintendo 2DS XL is ook het gloednieuwe Hey! Pikmin gelanceerd voor de 3DS-familie van handhelds. En die terugkeer van onze favoriete buitenaardse schatjes vraagt om een feestelijke viering...Met wat inspiratie in hun bol creëren Peter, Rik en Tom zelf hun eigen Pikmin. Een volledig nieuwe soort, precies volgens hun hand. Uiteraard strijden ze daarin tegen elkaar voor de eeuwige roem, en jij mag jureren over welke Pikmin nu echt de vetste nieuweis...

Game info:

Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Nintendo