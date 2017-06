Horizon: Zero Dawn - The Frozen Wilds Reveal Trailer

Dinsdag, 13 juni 2017

DLC voor Horizon: Zero Dawn kon natuurlijk niet ontbreken bij Sony's persconferentie. De uitbreiding op het Hollandse huzarenstukje zal The Frozen Wilds gaan heten en wordt getoond in deze trailer.

Uitgever: Sony Interactive Entertainment Europe

Ontwikkelaar: Guerrilla Games