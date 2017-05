Hot Koffie Show - Assasin's Creed Origins wordt de beste AC ooit?

ancient historian

Als, zoals dat in mooi Nederlands heet, hoop ik echt dat AC: Origins zich afspeelt in de Oudheid, dat het een succes wordt én dat het recht doet aan de daadwerkelijke geschiedenis. Of ze nou kiezen voor de tijd van de piramides, de tijd van de oude Grieken (waarin Egypte een steeds minder belangrijke rol begon te spelen) of de Romeinse periode (waar Cleopatra naar mijn mening ook toe behoort), ik hoop écht dat het een vette Oudheid-game wordt zónder al te veel verheerlijking. Laat slavernij gewoon een rol spelen, laat vrouwen onderdrukt zijn... Dat waren ze in die periode ook in 98% van de gevallen. Beter om dat gewoon te tonen dan het simpelweg te negeren of zelfs volledig te herschrijven.

Als Ubisoft inderdaad het oude Griekenland en het oude Egypte gaat combineren, denk ik dat ze zich gaan concentreren op de periode van Alexander de Grote. Dat zou ook verklaren waarom we deze twee titels hebben doorgekregen via de geruchten: Als niet-echt-Griekse Griek wist Alexander tóch een wereldrijk te stichten, en dat wereldrijk leent zich uitstekend voor de oorsprong van de Assassins, als je buiten beschouwing laat dat de daadwerkelijke orde der Assassijnen pas gesticht werden in de 11e eeuw ná Christus, en niet in Oudheid.

Ook stierf Alexander de Grote vrij jong onder verdachte omstandigheden, dus wellicht zien de verhaalschrijvers van Ubisoft dit wel als dé ideale origin story voor deAssassins. De serie heeft in het verleden bewezen niet vies te zijn van een conspiracy theory of twee, en de dood van Alexander is een conspiracy theory die ook door historici relatief sterk onderbouwd is. Het zou me dus niks verbazen als de laatste missie in Assassin's Creed: Origins/Empire is dat je Alexander om moet leggen door hem te vergiftigen.

Anyway, ik hoop echt dat Assassin's Creed: Origins/Empire een goeie game wordt, zodat meer mensen zich bewust worden van hoe boeiend oude geschiedenis eigenlijk is.