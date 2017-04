Blijdschap en plezier was er toen Battlefront 2 werd aangekondigd, zeker toen bleek dat de game geen season pass krijgt! Peter vraagt zich af of mensen hier wel blij moeten zijn. Want wat krijgen we ervoor in de plaats? Daniel en Peter gaan de discussie weer aan in de Hot Koffie Show!

