De Hot Koffie Show is terug, wederom voor een heftige discussie, ditmaal over Fortnite, die PlayerUnknown's Battlegrounds nadoet in het genre van Battle Royale. Mag Bluehole, de ontwikkelaar achter PUBG dit genre claimen omdat ze het groot hebben gemaakt? Tom en Peter hebben het erover.Heb je ook een leuke stelling voor ons? Laat het ons weten en wie weet behandelen we jouw stelling in de volgende Hot Koffie Show!

